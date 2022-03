Swiatek setzt Serie mit Indian-Wells-Titel fort

Sakkari wird als Weltranglisten-Dritte am Montag ebenfalls so gut klassiert sein wie noch nie. Die 26-Jährige aus Athen tut sich aber in den entscheidenden Turnierphasen schwer. Sie hat in ihrer Karriere erst einen WTA-Titel gewonnen, 2019 in Rabat. Im bedeutendsten Finale ihrer Karriere in der kalifornischen Wüste führte Sakkari am Sonntag im ersten Satz zweimal mit Break. Ab dem zweiten Satz konnte sie aber nicht mehr mithalten, verlor die letzten fünf Games und die Partie in 80 Minuten.