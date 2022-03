Rublew und Fritz komplettieren Halbfinal-Feld

Der Russe Rublew, der wegen des Krieges in der Ukraine als neutraler Athlet an dem ATP-Turnier teilnimmt, und Fritz treffen im Halbfinale des mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturniers aufeinander. Für Rublew war der Sieg im Viertelfinale der 13. in Serie. Auf bereits 19 Siege in 19 Partien in diesem Jahr kommt Turnier-Favorit Rafael Nadal. Der 35-Jährige trifft im zweiten Halbfinale in einem Duell der Generationen auf seinen jungen spanischen Landsmann Carlos Alcaraz.