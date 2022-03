NFL: Quarterback Watson wechselt zu den Browns

Der Kontrakt wäre ein NFL-Rekord in Sachen „Garantierter Verdienst“, dieser betrug zuvor 150 Millionen Dollar. Watson veröffentlichte am Freitag auf Instagram ein Foto, das ihn in einem Browns-Trikot zeigt. Die Nachricht kommt einen Tag, nachdem der etatmäßige Browns-Quarterback Baker Mayfield um einen Trade gebeten hatte. Das öffentliche Werben Clevelands um Watson hatte Mayfield veranlasst, den Fans am Dienstag in den sozialen Medien eine Dankes- und mutmaßliche Abschiedsnotiz zu posten.