GPS-Daten von Handys für genauere Wetterprognosen

Beteiligen können sich alle Android-Nutzer, wie es in einer Aussendung des IIASA heißt. Die Entwicklung der Gratis-App namens „CAMALIOT“ (Application of Machine Learning Technology for GNSS IoT Data Fusion) wurde von der Europäischen Raumfahrtagentur (ESA) in Auftrag gegeben. Aufgesetzt wurde die App federführend von IIASA-Forscherin Linda See.