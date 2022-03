Putins Krieg macht unseren Urlaub teurer

Auch Bus- und Pauschal-Reisen werden wohl teurer

Schließlich müsse ein feines Gästehaus ordentlich heizen, lüften, kochen und einen Wellnessbereich mit Strom versorgen. Aber selbst diejenigen, die es ab dem Frühling in wärmere Gefilde zieht, müssen tiefer in die Geldbörse greifen, um derartige Urlaubsfahrten berappen zu können. Selbst die mittlerweile von vielen geschätzten und praktischen Busfahrten, bei denen sich die Kunden kaum um den Verkehr etc. kümmern müssen, werden die explodierenden Spritpreise zu spüren bekommen. Branchenkenner rechnen nämlich damit, dass viele Busreiseanbieter ohne eine Senkung der Mineralölsteuer ihre Preise ebenso werden anheben müssen.