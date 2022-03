10 gute Tipps, wie man ganz einfach spart

Ob Lebensmittel, Benzin oder Energie - die Preise der Dinge des täglichen Lebens steigen sprunghaft an, nahezu jeder merkt das im Börsel. Und: Ein Ende ist nicht in Sicht - ganz im Gegenteil. Daher möchten wir Ihnen ganz simple Ideen liefern, wie man einspart. Locker - ohne dass man auf etwas verzichten muss. Oft sind es „watscheneinfache“ Tricks, die nicht einmal irgendeinen Verzicht erfordern - wir denken nur nicht dran. Hier unser Auftakt mit zehn Anregungen für unsere Leser, in Zusammenarbeit mit dem Konsumentenschutz der Arbeiterkammer.