Polizei kam Zündler immer noch nicht auf die Spur

Auch wenn die Brandserie in einem Wohnhaus in der Siebenstädterstraße in Salzburg-Lehen vorerst beendet scheint: Die Nerven der Bewohner liegen blank. Nicht nur, weil die Polizei bisher keinen Täter überführen konnte, sondern auch, weil man sich die Frage stellt, wer aus dem Haus so etwas tun würde: Aufgrund der verschlossenen Türen, kommt eigentlich nur ein Bewohner als Täter in Frage.