Vienna City Marathon wird „Lauf für den Frieden“

Da russische Hobbyläufer in Wien sehr wohl starten dürfen, will auch der Russe Leon Terentiv, beim VCM teilnehmen. Auch er ist einer der Botschafter der größten österreichischen Breitensportveranstaltung. Er schickte dem Veranstalter eine schriftliche Message: „Ich habe an hunderten Bewerben auf der ganzen Welt teilgenommen. Was ich gelernt habe ist, dass unsere Welt sehr klein und zerbrechlich ist. Wie kann die Marathon-Community auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine reagieren? Wenn ich gefragt werde, sage ich, wir sollten mit der Botschaft für den Frieden laufen. Wir sollten unsere Position klar ausdrücken und jeden dazu auffordern, alles zu tun, was möglich ist, um zum Frieden in der Ukraine beizutragen. Auch wenn die Aktionen klein erscheinen mögen, so sind wir doch viele, und viele kleine Errungenschaften werden uns zum Frieden bringen auf die gleiche Weise, wie viele Schritte eine Marathondistanz ergeben. In diesem Sinne möchte ich Sie alle ermutigen, für den Frieden zu laufen und für den Frieden zu handeln.“