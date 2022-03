Krypto-Detektiv spürt Oligarchen-Wallet auf

Zahlreiche Verbindungen nach Russland aufgespürt

Die Krypto-Detektei will seit Beginn der Sanktionen zudem mehr als 15 Millionen Kryptowährungsadressen mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht haben, die einen Bezug zu Russland haben. Außerdem habe man mehrere hunderttausend Kryptoadressen identifiziert, die mit in Russland ansässigen sanktionierten Akteuren in Verbindung stehen. „Wir arbeiten mit Regierungsbehörden und anderen Organisationen zusammen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die für die Ermöglichung der brutalen und illegalen Invasion der Ukraine verantwortlich sind, keine Kryptowährungen verwenden können, um ihren Reichtum zu verstecken“, teilte Elliptic in einem Blogeintrag mit.