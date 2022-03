Steiermark bei 7-Tage-Inzidenz an erster Stelle

Im Krankenhaus mussten am Dienstag 2987 Infizierte in österreichischen Spitälern behandelt werden - um 131 mehr als am Montag. Auch auf den Intensivstationen gab es eine deutliche Steigerung. Dort mussten am Dienstag 219 Covid-19-Patienten versorgt werden, um 27 mehr als am Montag.