Schotten spielen statt WM-Playoff Test gegen Polen

Schottlands Fußball-Nationalmannschaft wird am 24. März im Glasgower Hampden Park ein Testspiel gegen Polen absolvieren! Das ursprünglich an diesem Tag geplant gewesene WM-Playoff-Semifinale gegen die Ukraine war von der FIFA wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf Juni verschoben worden. Polen hätte am 24. März ebenfalls im WM-Playoff-Semifinale gegen Russlands Team gespielt, das jedoch von der FIFA wegen des Kriegs suspendiert wurde.