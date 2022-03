Neue Corona-Briefmarke auch Pflaster auf der Haut

„Tut gar nicht weh!“

Das erste Exemplar wurde von Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, an Ines Stilling, Generalsekretärin im Bundesministerium und Martin Moder, Molekularbiologe übergeben - und zwar vor dem Impfbus der Post. Die Aufschrift „Tut gar nicht weh!“ soll augenzwinkernd an den Vorgang selbst sowie an die Wichtigkeit der Impfung erinnern.