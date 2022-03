Duo ohne Ausrüstung aus Klettersteig geborgen

Ohne jegliche Ausrüstung, dafür mit riesigen Rucksäcken, wollten am Mittwoch zwei Deutsche den Klettersteig Moosalm in Sölden begehen. Es kam, wie es kommen musste: Die beiden steckten in luftiger Höhe fest – völlig ungesichert! Die Bergrettung Sölden und die Libelle Tirol kamen rechtzeitig zu Hilfe.