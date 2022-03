EU treibt mit Studie Quantenkommunikation voran

Quantenschlüssel gelten als absolut abhörsicher

„Wir wollten eruieren, ob es möglich ist, Netzwerke zum Austausch von kryptographischen Quantenschlüsseln in Österreich und Bayern in irgendeiner Weise zusammenzuschließen“, erklärte Hannes Hübel vom Center for Digital Safety & Security des AIT gegenüber. Dabei geht es darum, symmetrische - also idente - Schlüssel an zwei Stellen basierend auf den Gesetzen der Quantenmechanik zu erzeugen und auszutauschen (Quantum Key Distribution, QKD). „Vorteil solcher Quantenschlüssel ist, dass sie absolut abhörsicher sind - auch gegenüber Angriffen mit einem Quantencomputer“, so Hübel.