Betrug mit FFP2-Masken bei Führerscheinprüfungen

Mit FFP2-Masken samt eingebauter Mini-Kamera soll in Deutschland ein 43-Jähriger illegal beim Bestehen der theoretischen Führerscheinprüfung geholfen haben. Der Mann habe seine Dienste offenbar bundesweit gegen Geld angeboten, sagte ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Donnerstag. Er flog demnach am Mittwoch zufällig bei einer Kontrolle auf einer bayrischen Autobahn auf.