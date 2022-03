Heimisches Start-up verhilft Klub an die Spitze

Kennen Sie Strykerlabs? Das steirische Start-up hat sich im Fußball-Geschäft bereits einen Namen gemacht: Denn das Unternehmen konnte unter anderem beim deutschen Bundesliga-Klub Union Berlin die verletzungsbedingten Ausfälle senken. Die Folge: Der Verein führt die Statistik mit der geringsten Anzahl an durchschnittlichen Ausfalltagen in der Hinrunde der laufenden Saison an.