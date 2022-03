Skandal um Kriegssymbol: Jetzt spricht Sportler

Der russische Turner Ivan Kuliak hat sich nun erstmals zu seinem Aufreger beim Weltcup in Doha zu Wort gemeldet. Bei der Siegerehrung am Barren hatte der 20-Jährige auf seinem Trikot anstelle des Wappens ein „Z“ als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine getragen. Und er würde es wieder tun, zeigt Kuliak keine Reue.