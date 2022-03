PSG-Stürmer Mbappe droht gegen Real auszufallen

Paris St. Germain bangt um den Einsatz von Stürmerstar Kylian Mbappé im Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch bei Real Madrid! Wie der Verein mitteilte, bekam der Weltmeister am Montag im Training einen Schlag auf den linken Fuß. Erste Untersuchungen hätten einen zunächst befürchteten Bruch nicht bestätigt, berichteten mehrere Medien. Dennoch sei sein Einsatz unsicher. Dem Verein zufolge soll am Dienstag ein erneuter Medizincheck anstehen.