Leichtathletik: Markus Fuchs fix bei Hallen-WM

Lagger war schon am vergangenen Samstag von der World Athletics für den Fünfkampf der Frauen in Belgrad eingeladen worden. Dank ihrer tollen persönlichen Bestleistung von 4468 Punkten, heuer am 13. Februar in Linz bei den Mehrkampf-Meisterschaften erzielt, erhielt die Kärntnerin, die für die TGW Zehnkampf-Union startet, einen Platz in dem Elitefeld der nur zwölf Teilnehmerinnen.