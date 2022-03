Verurteilter Mörder nun wegen Raubes vor Gericht

Der Prozess war um eine Woche verschoben worden, nun soll sich am Montag, ein verurteilter Mörder - er hatte in Lambach einen Wirt erschlagen - wegen Raubes im oberösterreichischen Wels vor Gericht verantworten. Er soll einen Freigang für einen Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Stadl-Paura genutzt haben.