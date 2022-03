Am Montag bleibt die Bäckerei zu

Seit Ende Jänner bleibt in der Auerspergstraße 53 an Montagen die Jalousie heruntergelassen. In allen sechs Filialen der Bäckerei Ursprunger ist dies zum Wochenstart so. Die Bäcker aus der Stadt Salzburg können aufgrund fehlenden Personals nur mehr Dienstag bis Samstag offen halten. „Mitarbeiter in der Produktion sind seit Jahren Mangelware. Statt sechs Bäckern haben wir derzeit nur mehr drei“, sagt Birgit Ursprunger, die mit ihrem Mann Siegfried das Unternehmen führt.