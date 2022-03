US-Olympiasiegerin in Russland festgenommen

Im Februar sei am Flughafen in Moskau das Handgepäck der Sportlerin durchsucht worden, die aus New York eingereist sei. Ein Experte habe festgestellt, dass es sich bei der verdächtigen Substanz um berauschendes Cannabis-Öl handle, hieß es von russischer Seite weiter. Nach Angaben der Zollbehörde drohen Griner, die in der Frauen-Liga WNBA bei Phoenix Mercury spielt, fünf bis zehn Jahre Haft.