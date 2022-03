MotoGP: Jorge Martin holt erste Pole der Saison

Weniger gut lief es für den Weltmeister der vergangenen Saison in der „Königsklasse“. Fabio Quartararo (Yamaha) nimmt am Sonntag (16.00 MEZ) das erste von 21 Saisonrennen nur von Position elf in Angriff. Der Franzose büßte mehr als sechs Zehntel auf Martin ein. Der Südafrikaner Brad Binder stellte seine KTM auf den siebenten Startplatz, Teamkollege Miguel Oliveira aus Portugal geht als 14. ins Rennen.