Studierende füllen Tirols Hörsäle wieder mit Leben

UMIT in Hall startet mit „sanftem Präsenzbetrieb“

An der Privatuniversität UMIT in Hall gilt weiterhin die 3G-Regel und es besteht Maskenpflicht. Gestartet wird mit „einem sanften Präsenzbetrieb“, informiert Pressesprecher Hannes Schwaighofer: „Bis Ostern finden ausgewählte Lehrveranstaltungen, Praktika, Laborübungen und Prüfungen am Universitätscampus statt.“ Ab dem 19. April wird dann die Mehrzahl der Lehrveranstaltungen vor Ort in Präsenz stattfinden. Die Impfquote der Studierenden liege bei 86 Prozent.