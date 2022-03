Plötzlich Franzose! Russen-Radprofi ändert Nation

„Ich wollte schon länger als Franzose fahren und hatte den Antrag bei der UCI gestellt. Angesichts dessen, was gerade in der Ukraine passiert, wollte ich die Sache beschleunigen“, sagte Siwakow. Der Rundfahrt-Spezialist wurde in Italien geboren, seine Eltern zogen nach Frankreich, als er ein Jahr alt war. „Wie ich schon einmal gesagt habe, bin ich komplett gegen diesen Krieg und meine Gedanken sind bei der ukrainischen Bevölkerung“, sagte Siwakow. Er hoffe auf Frieden und ein schnelles Ende des Leidens in der Ukraine.