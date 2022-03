Beach-Ass Doppler initiierte Ukraine-Hilfsaktion!

„Zwei Stunden nach meinem Posting waren die ersten Säcke da. Innerhalb eines Tages war ein gesamtes Büro vollgeräumt. Und von da an war klar, mit drei Autos kommen wir nicht weit“, so der 41-Jährige. Dem die Hilfsbereitschaft offenbar in den Genen liegt. „Meine Mutter ist auch früher immer nach Rumänien gefahren und hat Kleider und sonstige Dinge hingebracht. Schon in der Flüchtlingskrise 2015 haben wir viel gesammelt. Das ist wohl das Mindeste, was ich machen kann.“