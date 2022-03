FPÖ-Anzeige gegen Olympiasieger bleibt ohne Folgen

Eine Anzeige eines Kärntner FPÖ-Gemeinderates gegen Teilnehmer des Empfangs von Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser in ihrer Heimatgemeinde Millstatt in Kärnten bleibt ohne Folgen. Wie der Bezirkshauptmann von Spittal an der Drau, Klaus Brandner, betonte, wurden betreffend der Covid-Verordnungen keine Versäumnisse festgestellt.