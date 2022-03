„Unendlich-Zug“ soll sich beim Fahren selbst laden

Ersatz für 82 Millionen Liter Diesel

Derzeit betreibt das Unternehmen 54 Lokomotiven, die 16 Zuggarnituren ziehen. Jede von ihnen ist etwa 2,8 Kilometer lang und kann 34.404 Tonnen Eisenerz in 244 Erzwaggons transportieren. Allein im Vorjahr benötigte Fortescue dafür 82 Millionen Liter Diesel. „Dieser Dieselverbrauch und die damit verbundenen Emissionen werden entfallen, sobald der Infinity-Zug vollständig in den Betrieben von Fortescue implementiert ist, was wesentlich zum Ziel beiträgt, bis 2030 dieselfrei zu sein“, so das Unternehmen.