Haas-Pilot darf in Silverstone nicht an den Start!

Der russische Formel-1-Pilot Nikita Mazepin vom Haas-Team dürfte heuer nicht am Grand Prix von Großbritannien am 3. Juli in Silverstone teilnehmen. Der britische Motorsportverband teilte am Mittwoch mit, dass Teams, Fahrer und Offizielle mit einer russischen oder belarussischen Rennlizenz nicht an den Wettbewerben im Vereinigten Königreich teilnehmen dürfen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine habe man die Entscheidung in Absprache mit der Regierung getroffen.