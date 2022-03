„Urteil“ über Formel-1-Russen Masepin ist gefällt!

Es ist entschieden: Der Russe Nikita Masepin darf weiterhin in der Formel 1 fahren! Der 22-jährige Moskauer wird in der Königsklasse des Motorsports allerdings „bis auf Weiteres“ nur noch als neutraler Athlet starten. Unter anderem diese Entscheidung verkündete der Motorsport-Weltrat nach einer außerordentlichen Sitzung am Dienstag vor dem Hintergrund der russischen Invasion in die Ukraine.