Autolenker (73) stieß Fußgänger (60) nieder

Ein 73-jähriger Linzer fuhr am Dienstag gegen 16 Uhr mit seinem Pkw in Linz Urfahr auf der Hauptstraße Richtung Zentrum Linz. Am Ende der Straßenbahnhaltestelle bei der Rudolfstraße betrat ein 60-jähriger Linzer die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst und zu Boden gestoßen.