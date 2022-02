Bestätigt! Inter Miami will Messi in die USA holen

Gerüchte hatte es schon im vorigen Sommer gegeben, doch nun macht David Beckhams Inter Miami Ernst: Lionel Messi soll in die USA gelotst werden! Wie Jorge Mas, Mitbesitzer des MLS-Teams in Florida, am Wochenende bestätigte, habe man großes Interesse an einer Verpflichtung des argentinischen Superstars. Wieso man glaubt, eine Chance bei dem noch bis 2023 an Paris St.-Germain gebundenen Messi zu haben? „ David [Beckham] hat eine Beziehung zu ihm ...“