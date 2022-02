Fasching in der Steiermark anno dazumal

„Aus diesem Gedanken der Umkehrung kommt ein sehr häufiges Motiv im Fasching - das der verkehrten Welt“, erklärt Martina Edler, Sammlungskuratorin am Volkskundemuseum in Graz. So gab es anno dazumal in der Steiermark Faschingszüge, die von einem Polizisten mit Fantasie-Uniform angeführt wurden. „Sein wichtigstes Requisit war das Notizbücherl, in das er bei den Bauernhöfen die Spenden eintrug“, berichtet die Volkskundlerin. Dieser Brauch erinnert wiederum an die Abgaben, welche die Bauern bis zum Jahr 1848 an die Grundherrschaft abliefern mussten. „Der Polizist ist also der Nachfolger des Robotschreibers.“