Schmuckstücke mit Investitionspotenzial

Edelmetalle und funkelnde Steine begleiten Marco David von Kindesbeinen an: Sein Vater Helmut ist Goldschmied und übernahm in den 1980ern ein entsprechendes Geschäft in Hard. Filius Marco faszinierte die feine Schmiedekunst und so trat er in Fußstapfen des Vaters. Das Handwerk erlernte er in der Schweiz. „Ich war damals der erste Ausländer, der dies durfte. Die Ausbildung hat vier Jahre gedauert und war weltweit anerkannt.“ Weiter führte der Weg des jungen Vorarlbergers nach England, wo er - statt zu studieren - lieber für einen Juwelier mit durchaus prominenter Kundschaft arbeitete. Später siedelte er für ein Jahr nach Australien.