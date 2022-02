OSV plant keine Entsendung zur Kurzbahn-WM

Österreichs Schwimmverband hat angekündigt, nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine keine Athletinnen und Athleten nach Russland zu entsenden. Das Präsidium des OSV habe dies einstimmig beschlossen, teilte der Verband am Freitag mit. Der Schutz der Sportler habe höchste Priorität, hieß es in einem Statement ...