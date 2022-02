Langlauf-Hoffnung verpasst WM-Medaille nur knapp

Bei der Junioren- und U23-Weltmeisterschaft in Lygna (NOR) verpasste Mika Vermeulen im Langlauf am heutigen Donnerstag nur hauchdünn eine Medaille. Der Steirer lieferte im 15 km Einzelstartrennen (U23) in der klassischen Technik eine starke Vorstellung ab, teilte sich das Rennen sehr gut ein und belegte mit einem Rückstand von 34,4 Sekunden Rang fünf. Auf Bronze fehlten dem 22-Jährigen am Ende lediglich sechs Sekunden.