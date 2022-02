Domplatz wird schon bald zur Großbaustelle

Vor über zehn Jahren hatten bereits die Planungen für die Umgestaltung des St. Pöltner Domplatzes begonnen. 300.000 archäologische Einzelfunde später kann tatsächlich die Umsetzung beginnen – und zwar bereits am 7. März. „Wir wollen keine Zeit mehr verlieren“, so Bürgermeister Matthias Stadler. Im Gemeinderat am Montag sollen die Aufträge vergeben werden.