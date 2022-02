Bundesheer: Unstimmigkeiten bei Postenbesetzung

Am 22. Juli 2020 wurde seitens des Verteidigungsministerium beim Bundespräsidenten der Antrag auf Ernennung gestellt, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage aus der Präsidentschaftskanzlei. Man habe dann beim Ministerium Informationen über die „Nachvollziehbarkeit der Bewerberauswahl“ eingeholt. Am 22. Dezember 2020 habe das Ministerium den Antrag auf Ernennung komplett zurückgezogen.