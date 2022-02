Celtic Glasow verleiht Ex-Rapid-Kicker erneut

Knappe dreieinhalb Millionen Euro blätterte Celtic Glasgow im Sommer 2019 für Bolingoli hin. Nach nur einer Saison, in der der Belgier nur sporadisch zum Einsatz kam, verliehen ihn Schottlands Grün-Weiße zum damals amtierenden türkischen Meister Istanbul Basaksehir. Am Bosporus konnte er sich aber nicht wie erhofft ins Rampenlicht spielen. Nach seiner Rückkehr kam er in einem halben Jahr bei den „Bhoys“ auf lediglich einen Einsatz.