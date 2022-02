„Riesen“-Champ und „Königin von Narvik“ als Leader

Für Sturm wird es nach 2019 und 2021 die dritte Junioren-WM, im Vorjahr holte er sich in Bansko Bronze im Slalom. Broschek war bereits 2020 in Narvik dabei und konnte dort Rang zehn in der Abfahrt holen. Auch Riederer war in Norwegen dabei, kam aber über Abfahrtsrang 43 nicht hinaus und schied wie Broschek im Super-G aus. Für Pramstaller und Passrugger wird Panorama die erste Junioren-WM werden.