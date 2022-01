Rot-weiß-roter Dreifachsieg bei Heimrennen in Gaal

Während des für die Ski-Damen am Dienstag mit dem Slalom auf der Schladminger Planai weitergeht, sind die Riesentorläuferinnen derzeit auch in der Steiermark engagiert. In Gaal stehen zwei FIS-Rennen auf dem Programm. Und da gab es am Montag gleich einen Dreifachsieg für die ÖSV-Girls.