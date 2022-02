Finnland erstmals Eishockey-Olympiasieger

Finnland feiert das erste Olympia-Gold in seiner langen Eishockey-Geschichte. Der Vizeweltmeister gewann am Sonntag das Endspiel in Peking mit 2:1 (0:1,1:0,1:0) gegen die Auswahl aus Russland. Das russische Team schaffte es damit nicht, den Olympiasieg von 2018 zu wiederholen. Ville Pokka (24.) und Hannes Bjorninen (41.) drehten die Partie zugunsten der Skandinavier nach der frühen Führung der Russen durch Michail Grigorenko (8./PP).