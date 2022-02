Der lange Weg vom Heimatlied zur NÖ-Landeshymne

Beschluss im Jahr 1965

Am 12. Dezember 1965 wurde die Landeshymne in einer Festsitzung des Landtages schließlich in ihrer jetzigen Form beschlossen. Und so übt man sich seither in Niederösterreich nicht nur im heurigen Jubiläumsjahr in poetisch-musikalischer Einigkeit: „O Heimat, dich zu lieben, getreu in Glück und Not. Im Herzen steht’s geschrieben, als innerstes Gebot. Wir singen deine Weisen, die dir an Schönheit gleich, und wollen hoch dich preisen, mein Niederösterreich!“