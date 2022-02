Bundesliga-Tabelle: Kopfschütteln statt Spannung

Beispiel: Beide Wiener Derbys endeten 1:1, Austria (+4) hat die bessere Tordifferenz als Rapid (-1), liegt aber in der offiziellen Bundesliga-Tabelle hinter Grün-Weiß. Weil so wie die Wiener Klubs auch Ried 24 Punkte geholt und in einer Dreiertabelle Rapid die Nase vorn hat. Was in der „Krone“-Printausgabe erst nach dem Ende des Grunddurchgangs beachtet wird.