Experte berichtet: Wird 2022 das Immobilienjahr?

Auch am Immobilienmarkt hinterlässt COVID- 19 seine Spuren, denn der Trend an den Stadtrand zu ziehen stieg in den letzten zwei Jahren. Vor allem gilt der Wunsch nach mehr Freifläche. Auch auf dibeo.at ist dieser Trend deutlich bemerkbar, denn es werden stetig mehr Objekte in diesen Gegenden angeboten und auch gesucht. Die Entwicklungen zeigen auch, dass es in knapp geschnittenen Zweizimmerwohnung oftmals eng wird. Vor allem, wenn die Wohnung auch als Homeoffice dient. Die Suche nach etwas Größerem, aber auch leistbarem bekommt bei vielen Menschen immer mehr Priorität. Allerdings hat sich durch die Pandemie die finanzielle, aber auch wirtschaftliche Situation verändert. Es kam zusätzlich zu Lieferengpässen bei den Baustoffen, sodass sich die Fertigstellung geplanter Wohnbauprojekte oftmals verzögerte. Grundsätzlich gilt aber, dass sich die Märkte auch ohne Interventionen entwickeln.