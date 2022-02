3:0! LASK zeigt der Admira, wo der Hammer hängt

Der LASK hat die Chance auf die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gewahrt! Die Oberösterreicher setzten sich am Samstag zum Auftakt der 20. Runde bei der Admira mit 3:0 (2:0) durch und zogen in der Tabelle an Hartberg vorbei auf Platz acht. Auf den neuen Sechsten Austria Klagenfurt, der am Sonntag noch Altach empfängt, fehlen zwei Spiele vor der Liga-Teilung zwei Punkte. Der Tabellenvorletzte aus der Südstadt ist mittlerweile zehn Runden sieglos.