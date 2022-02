Pyeongchang-Überraschung als OÖC-Geheimwaffe?

Mit Platz sechs im Massenstart ist Linus Heidegger eine der österreichischen Überraschungen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gewesen. Bei der Premiere dieses Eisschnelllauf-Bewerbs hatte der Tiroler vor vier Jahren sein Semifinale gewonnen und dann auch im Kampf um die Medaillen gute Figur gemacht. 2022 in Peking ist Heidegger wieder bei diesem Event dabei, aber als Betreuer. Gabriel Odor soll von der Erfahrung seines Freundes in diesem Metier profitieren.