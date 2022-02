China-Superstar Gu holt im Slopestyle „nur“ Silber

„Ich bin so glücklich heute“, sagte Gu, die in den USA aufgewachsen ist, seit 2019 aber für China an den Start geht. „Ich weiß nicht, warum ich mir so viel Druck auferlegt habe.“ Unter dem Applaus der Zuschauer kam die Favoritin in Zhangjiakou gut in den Bewerb. Nach einem Sturz im zweiten Lauf musste sie aber um den Podestplatz kämpfen. Mit ihrem letzten Versuch scorte sie 86,23 Punkte. 0,33 Zähler fehlten am Ende auf Gremaud.