Gedopte 15-Jährige: Medaillenvergabe weiter offen

In der Doping-Affäre um Eiskunstläuferin Kamila Walijewa ist keine schnelle Entscheidung über die Medaillenvergabe im olympischen Team-Wettbewerb zu erwarten. „Der Fall in seiner Gesamtheit wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt“, sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Sonntag. Die Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) werde nur über das Startrecht für die Russin im Einzel urteilen, bekräftigte Adams.