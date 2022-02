Diese Salzburger Olympia-Serie beeindruckt

Mit Meissnitzers Bronze begann die Serie in Turin

Damit ging eine beeindruckende Super-G-Serie im Zeichen der fünf Ringe weiter. Denn seit 2006 stand immer eine Salzburgerin auf dem Podest. Auf Bronze von Alexandra Meissnitzer in Turin folgte die sensationelle Goldene von Andrea Fischbacher 2010 in Vancouver. Dann schlug Anna Veith in Sotschi 2014 (Gold, damals noch als Fenninger) und Pyeongchang 2018 (Silber mit einer Hundertstelsekunde Rückstand) zweimal zu. Nun reihte sich Puchner in Peking in diese Liste ein.